Milan, Pioli incita Leao: “Deve fare di più”

Leao è una delle note più liete di questo avvio di stagione. Il portoghese sta dimostrando tutte le sue qualità, ma il tecnico Pioli vuole ancora di più.

Rafael Leao si sta prendendo il Milan a suon di prestazioni convincenti. Il portoghese, complice anche l’assistenza preziosa di Zlatan Ibrahimovic, sta diventando un elemento sempre più importante per la squadra rossonera. Il tecnico Stefano Pioli oggi in conferenza stampa ha voluto far sì che Leao non smettesse di impegnarsi nella sua crescita, spingendolo a mantenere i piedi per terra.

“Sta crescendo e la crescita è continua, ma non deve accontentarsi perché deve fare di più” – ha dichiarato Pioli. “Lui si sta sforzando molto per crescere, ma ci sono ancora tante situazioni in cui può fare meglio. Siamo ancora all’inizio del percorso: deve fare passi avanti, ma è giusto avere pazienza”.

