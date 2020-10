Calciomercato Milan, colpo dal Barcellona: torna di moda

In casa Milan si pensa a come rinforzare la difesa. Il club rossonero continua a monitorare Emerson Royal del Betis Siviglia, ma di proprietà del Barcellona.

Emerson Royal è stato a lungo seguito dal Milan nella scorsa sessione di mercato, senza mai imbastire una vera e propria trattativa. Secondo quanto riferisce il portale spagnolo todofichajes.com, i rossoneri non hanno abbandonato l’obiettivo e puntano a tornare in corsa già a gennaio. Il terzino piace per caratteristiche fisiche e tecniche, nonché per la capacità di creare superiorità numerica in accelerazione. Emerson è di proprietà del Barcellona, ma è in prestito al Betis Siviglia.

Al momento i rossoneri sembrano abbastanza coperti sugli esterni di difesa, complice l’ottimo momento di Calabria e il buon avvio di Dalot. Il Milan quindi dovrebbe prima cedere Andrea Conti, che non ha mai pienamente convinto l’ambiente rossonero. Sull’esterno ex Atalanta c’è stato l’interesse del Parma, ma l’affare non si è mai chiuso. Nel caso di una cessione di Conti, il Milan si fionderebbe dritto su Emerson Royal.

