Infortunio Castillejo, salta Udinese-Milan: Pioli spiega il motivo

Non è stato inserito Samu Castillejo tra i convocati di Udinese-Milan. Ecco la spiegazione di mister Pioli in conferenza.

Una sorpresa nella lista dei convocati del Milan per la trasferta di Udine. Non è presente Samu Castillejo, nonostante abbia giocato titolare giovedì contro lo Sparta Praga.

Lo spagnolo non partirà per il Friuli, dove domani i rossoneri alle 12:30 sfideranno la squadra di Luca Gotti.

Una notizia confermata e spiegata da Stefano Pioli, durante la conferenza stampa odierna: “Samu ha avuto un affaticamento muscolare durante l’allenamento di questa mattina. Crediamo sia meglio non rischiarlo, visto che abbiamo tantissimi impegni ravvicinati in settimana”.

Peccato per Castillejo, che si ferma nuovamente per un problema muscolare. Pioli si può consolare però con il rientro di alcuni calciatori precedentemente indisponibili, come Donnarumma, Hauge e soprattutto Rebic.

