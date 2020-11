Donnarumma ai tifosi: “Grazie per il supporto. Grande ritorno!”

Gianluigi Donnarumma è tornato tra i pali del Milan nel match contro l’Udinese, dopo la positività al Covid. Il portiere ha voluto ringraziare i tifosi per il supporto.

Gigio Donnarumma è stato positivo al Coronavirus ed è stato costretto a saltare le gare contro Roma in campionato e Sparta Praga in Europa League. Il portiere rossonero ha ricevuto tanti messaggi di vicinanza durante la quarantena da parte dei tifosi e oggi ha voluto ringraziarli, dopo la vittoria sull’Udinese.

Intervenuto su Twitter, Donnarumma ha postato una foto con un messaggio destinato proprio ai tifosi: “Grazie a tutti per il vostro supporto durante il mio recupero. Grande maniera per tornare!”. Il Milan ha ritrovato contro l’Udinese il suo portiere titolare, in grado di dare sicurezza a tutta la difesa. Non sono state necessarie particolari parate, ma la personalità di Gigio, nonostante la sua età, fa sempre la differenza.

Thank you for all of your support during my recovery. Great way to return! 🔴⚫️💪🏼 pic.twitter.com/FoEOymi0Sw

— Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna1) November 1, 2020