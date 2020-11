Ibrahimovic sui social: “Perché correre se puoi volare?”

Zlatan Ibrahimovic ha segnato con una splendida rovesciata la rete del 2-1 che ha permesso al Milan di vincere contro l’Udinese. Il centravanti rossonero ha celebrato il suo gol su Twitter.

Zlatan Ibrahimovic ha voluto celebrare la sua splendida rete contro l’Udinese con un significativo messaggio su Twitter. Lo svedese ha segnato in rovesciata e il suo tweet è stato eloquente: “Perché correre se puoi volare?”.

Un autentico gesto da enorme atleta che va al di là delle qualità calcistiche. Una rete che simboleggia un fisico che a 39 anni sembra quello di un ragazzino. Ibrahimovic può dare ancora tanto al Milan anche negli anni a venire e oggi l’ha dimostrato ancora una volta. Non vuole fermarsi finché non ha riportato il Milan in alto. Ibrahimovic può volare e deve tornare a farlo anche il Milan.

Why run when you can fly pic.twitter.com/zNLK8H5hB0 — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 1, 2020

KESSIE: “SEGUIRE ZLATAN PER ARRIVARE IN ALTO”