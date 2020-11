Ibrahimovic, Milan a vita: “Rinnovo o mi ritiro”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato importanti dichiarazioni sul suo futuro al termine di Udinese-Milan. Lo svedese ha come unica soluzione il rinnovo con i rossoneri, altrimenti si ritirerà.

Zlatan Ibrahimovic è stato intervistato da Sky Sport nel post partita di Udinese-Milan e ha rilasciato dichiarazioni molto importanti sul suo futuro, che non può che essere rossonero: “I numeri che ho fatto fino ad oggi me li aspettavo. Record dei 6 gol nelle prime sei giornate? Ho battuto l’Ibra di 10 anni fa che era vecchio… oggi è giovane. Ringrazio i miei compagni. E’ vero che ho 39 anni ma non ci penso, mi alleno bene e ho la fiducia al top. Rinnovo? Quando sono arrivato il Milan voleva un contratto più lungo, ma io sono stato onesto con me e ho firmato 6 mesi. È stata la stessa cosa la scorsa estate. Vediamo a fine anno come sto, non voglio obbligare il Milan a tenermi. Ma se continuo così dirò a Paolo che se non mi fa un altro anno di contratto mi ritiro (ride ndr)”.

