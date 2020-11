Milan, Ibrahimovic senza limiti: caccia all’ennesimo record

Non si vuole fermare Zlatan Ibrahimovic, che oggi contro l’Udinese va a caccia di un altro record personale per aiutare il Milan.

In campionato si scatena a suon di gol, in coppa invece lascia segnare gli altri. La filosofia di inizio stagione di Zlatan Ibrahimovic non è affatto negativa.

Lo svedese si è preso una pausa contro lo Sparta Praga, lasciando spazio alle gioie personali altrui, nonostante la sua presenza in campo sia sempre determinante.

Come riporta Tuttosport Ibra in Serie A viaggia a ritmi pazzeschi: tre doppiette consecutive realizzate in questo avvio, contro Bologna, Inter e Roma.

Oggi Ibrahimovic va a caccia così dell’ennesimo record della sua carriera, ovvero realizzare la quarta doppietta di seguito, eguagliando il primato che appartiene a Puricelli, Montella e Bierhoff.

I tre ex bomber hanno segnato otto gol in gare consecutive, stabilendo un record che Ibra vede molto vicino. Non sarà facile replicare la doppia marcatura anche oggi a Udine, ma lo svedese è l’uomo a cui tutto può riuscire.

Inoltre sarà l’occasione anche per infrangere un tabù. Ibrahimovic non ha mai segnato in casa dell’Udinese in carriera, uno dei pochi stadi italiani in cui il milanista non ha lasciato il segno. Sembra dunque necessario che Ibra ripari immediatamente a questa mancanza.

