Milan, 6 gol consecutivi: Ibrahimovic si ripete

Zlatan Ibrahimovic: un uomo, un record. Lo svedese anche oggi ne ha infranto un altro, eguagliando sé stesso e Andriy Shevchenko.

Con la rete segnata all’Udinese che ha portato tre punti al Milan, Zlatan Ibrahimovic ha infranto un altro record. Lo svedese ha segnato, infatti, per sei giornate consecutive, eguagliando sé stesso nella stagione 2011/2012 e Andriy Shevchenko nella stagione 2000/2001. Un ulteriore testimonianza del momento fantastico e della seconda giovinezza che sta vivendo Ibrahimovic.

Lo stesso Ibrahimovic ha scherzato ai microfoni di Sky Sport sul record dei sei gol consecutivi: “L’ho fatto nel 2012 ed ero vecchio, adesso sono giovane”. La seconda avventura del numero 11 in rossonero sta andando decisamente al di là di ogni più rosea aspettativa risultando decisivo non solo con i gol, ma anche con gli assist e la straripante personalità nello spogliatoio. Un arma in più che il Milan vuole tenersi stretta.

