Serie A, la classifica dopo Udinese-Milan 1-2

Il Milan batte l’Udinese 2-1 in trasferta e torna quattro punti davanti all’Atalanta seconda in classifica. I rossoneri tornano alla vittoria dopo il pari casalingo contro la Roma di lunedì scorso. Prosegue la marcia della squadra di Pioli e l’ottimo momento di forma, con un Zlatan Ibrahimovic incontenibile.

Dopo sei giornate, il Milan ha raggiunto quota sedici punti, frutto di cinque vittorie e un pareggio. Terza in classifica è il Napoli a pari merito con il Sassuolo con undici punti. Proprio Napoli e Sassuolo si sfideranno alle ore 18 per decretare la terza forza del campionato fino a questo momento. L’Inter ha pareggiato ieri in casa contro il Parma e resta a undici punti, mentre la Juventus è ferma a 9 ma sta già giocando contro lo Spezia.

UDINESE-MILAN, PIOLI: “TONALI IMPORTANTE”