Udinese-Milan, Maldini: “Prova di maturità. Ecco cosa chiedo ai miei ragazzi”

Prima del calcio di Udinese-Milan ha parlato Paolo Maldini. Ecco le dichiarazioni del direttore tecnico dei rossoneri ai microfoni di DAZN

Pochi minuti al calcio d’inizio di Udinese-Milan. Prima della partita – ai microfoni di DAZN – è intervenuto Paolo Maldini: “Paura di cali dopo il grande inizio? Anche questa è una prova di maturità, è normale che questa partita ha mille insidie. Sono forti, completi e giochi in un orario anomalo dopo esser scesi in campo giovedì”.

Crescita giovani e sogno scudetto – “Sapevamo che i nostri ragazzi avevano delle qualità importanti. Sapevamo che ci voleva tempo, inserirli in un contesto che funziona è più facile. Scudetto? Chiedo ai miei ragazzi di essere ambiziosi, l’obiettivo è di crescere e far bene e magari qualificarci in Champions League ma non posso impedire di sognare”.

LEGGI ANCHE: LE FORMAZIONI UFFICIALI DI UDINESE-MILAN