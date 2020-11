Calciomercato Milan, conferme su Luka Sucic: il piano di Maldini

Il Milan ha messo nel mirino Luka Sucic del Red Bull Salisburgo e punta a strapparlo alla concorrenza effettuando una mossa già a gennaio 2021.

Il nome di Luka Sucic non rappresenta una novità nelle cronache del calciomercato del Milan. Già settimane addietro era emerso l’interesse del club rossonero per il talentuoso centrocampista classe 2002.

Oggi i colleghi di Tuttomercatoweb.com confermano che il Milan ha messo nel mirino il promettente giocatore del Red Bull Salisburgo. La volontà della società di via Aldo Rossi sarebbe quella di fare un tentativo di acquisto già per la prossima sessione di mercato prevista per gennaio 2021.

Un’operazione che prevede di lasciare poi Sucic in prestito al Red Bull Salisburgo fino al termine della stagione, per poi accoglierlo a Milanello dall’estate prossima. Una mossa intelligente per evitare che il prezzo del talento croato salga troppo e per anticipare la concorrenza.

Gli osservatori del Milan continueranno a monitorare il giovane centrocampista per ulteriori relazioni sul suo conto, però la dirigenza sembra avere già le idee abbastanza chiare. Paolo Maldini e Frederic Massara si faranno avanti concretamente

