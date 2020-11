Calciomercato Milan, sempre viva la pista Jovic: due rivali

Sempre di moda il nome di Luka Jovic per l’attacco del Milan. Ma i rossoneri non sono gli unici a cercare il serbo del Real.

Luka Jovic è ancora un nome molto forte sul mercato internazionale. L’attaccante del Real Madrid era stato già accostato a diversi club durante la sessione estiva.

Il serbo alla fine è rimasto a Madrid, ma a gennaio potrebbe seriamente cambiare aria, visto che Zinedine Zidane lo ha praticamente bocciato dopo alcune recenti prestazioni.

Jovic nella stagione 2020-2021 ha collezionato sinora solo 4 prestazioni ufficiali, in particolare quella da dimenticare in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Jovic ancora sul mercato: tre club interessati

Secondo Todofichajes.com Jovic sarebbe ancora al centro dell’interesse di diverse società europee, in particolare della Serie A italiana.

Il Milan è una di queste. Il club di via Aldo Rossi aveva sondato il serbo già diversi mesi fa, come possibile alternativa a Zlatan Ibrahimovic.

E sempre per il ruolo di vice-Ibra i rossoneri terrebbero in caldo il nome di Jovic. Il classe ’97 sa di non essere un elemento centrale nel progetto Real e potrebbe finalmente prendere in considerazione la pista Milan, snobbata invece in estate.

Ma la squadra di mister Pioli non corre da sola. Altre due rivali sono sempre interessate a Jovic: il Napoli, alla ricerca di un nuovo centravanti da gennaio, e il Monaco che era sulle tracce del serbo anche in passato.

Mancano ancora due mesi all’inizio della sessione invernale, ma il destino di Jovic sembra ormai scontato. Il Real è pronto a scaricarlo, inizialmente anche solo in prestito. Il Milan, a detta del d.s. Ricky Massara, è pronto a valutare ogni occasione di mercato, tra cui quella riguardante l’ex Eintracht Francoforte.

