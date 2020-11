Udinese-Milan, Kessie straripante: i voti dei quotidiani

I voti assegnati dai quotidiani odierni a Franck Kessie, centrocampista ivoriano autore di una prestazione eccellente a Udine.

Soffrendo e combattendo il Milan è riuscito a superare l’ostacolo Udinese, con un 2-1 giunto nel finale che tiene i rossoneri in testa alla classifica.

Tra i migliori in campo spunta sicuramente Franck Kessie. L’ivoriano conferma il suo momento magico, con una prestazione massiccia arricchita dal gol del momentaneo 1-0.

I voti e le pagelle dei quotidiani nazionali odierni premiano Kessie, con giudizi assolutamente positivi.

Voto 7 per la Gazzetta dello Sport. “Altro simbolo del Rinascimento rossonero”. La rosea esalta Kessie per il bel gol e lo elegge a vera forza della squadra di Stefano Pioli.

Stessa pagella per Tuttosport, che premia l’ex Atalanta soprattutto per i tanti palloni recuperati. Così come il Corriere della Sera, che lo indica positivo e utile anche in giornate non brillanti per il Milan.

Meno generoso il Corriere dello Sport. Voto 6,5 da parte del quotidiano romano, che parla solo di conferma per Kessie nel suo ormai lungo percorso di crescita.

