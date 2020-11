Maglia Milan 2021-2022, mappa cittadina sulla divisa away

Arrivano nuove indiscrezioni sulle maglie da gioco del Milan per la prossima stagione, che vedrà i rossoneri ancora sponsorizzati da Puma.

Spuntano nuove indiscrezioni ed immagini per le maglia da gara del Milan in vista della stagione 2021-2022.

In particolare, il portale Footyheadlines, ha scovato alcune particolarità sulla seconda maglia, quella da trasferta che dovrebbe essere di color beige.

Particolare il design della divisa ‘away’: pare che il disegno di base prenderà spunto da alcune mappe cittadine. Una sorta di omaggio geografico che si ispira agli obiettivo di Fondazione Milan.

Tale associazione è stata fondata per aiutare i giovani in difficoltà in tutto il mondo, una sorta di aiuto per la collettività globale. Per questo le mappe in questione sono prese da 6 città di 6 diversi continenti.

Insomma la Puma continua a stupire. Lo sponsor tecnico tedesco che veste il Milan dal 2018 è sempre più attento ai dettagli particolari, che ricalcano e riproducono l’anima del club rossonero odierno.

LEGGI ANCHE -> MILAN, TRE ROSSONERI NELLA TOP DI OTTOBRE