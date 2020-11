Matteo Gabbia convocabile per Milan-Lille: le ultime news

Stefano Pioli ritrova Matteo Gabbia, che si è messo alle spalle il coronavirus ed è tornato a lavorare a Milanello in vista di Milan-Lille.

Notizia positiva da Milanello, dove oggi è tornato ad allenarsi Matteo Gabbia. Il difensore rossonero è guarito dal Covid-19 e ha potuto rientrare in gruppo finalmente.

Il club aveva dato la notizia della sua negatività al coronavirus già venerdì scorso, ma non è tornato subito a lavorare agli ordini di Stefano Pioli. Infatti, essendo stato sintomatico, ha dovuto effettuare ulteriori controlli medici prima di poter riprendere l’attività sportiva.

Nella giornata odierna Gabbia è tornato a svolgere una seduta assieme ai compagni e può essere convocato per Milan-Lille di Europa League. Il suo rientro è una buona notizia per mister Pioli, che ha un’alternativa in più al centro della difesa. Prima del recupero di Alessio Romagnoli, era stato il giocatore classe 1999 il titolare al fianco di Simon Kjaer e non se l’era cavata male.

Essendo giovane, deve ancora crescere e maturare. Il Milan di oggi sembra essere un posto adatto per la crescita di un calciatore della sua età. In gruppo ci sono delle guide esperte che lo possono aiutare tanto a fare progressi utili per il futuro.

