Sportmediaset – Rinnovo Donnarumma, incontro fissato: i dettagli

Il Milan e l’entourage di Gianluigi Donnarumma dovrebbero incontrarsi a breve, per formalizzare il tanto atteso rinnovo.

La priorità del Milan in vista del futuro è sempre la solita: rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma. Una situazione da risolvere il prima possibile, visto che l’attuale accordo scadrà a giugno prossimo.

Secondo le ultime indicazioni di Sportmediaset, il futuro di Donnarumma dovrebbe decidersi prossimamente, durante la sosta per le Nazionali di novembre.

Infatti i dirigenti del Milan sfrutteranno la pausa del campionato per incontrarsi con Mino Raiola ed il resto dell’entourage di Gigio, così da trattare di persona il rinnovo del portiere classe ’99.

Incontro dunque già programmato a Casa Milan tra le parti, ma ovviamente si dovrà lavorare alacremente per un accordo non facile: il club rossonero proporrà uno stipendio da 8 milioni di euro netti, bonus compresi. Raiola invece vorrebbe almeno 10 milioni a stagione per il proprio assistito.

Differenze che andranno limate. Il Milan spera nella volontà di Donnarumma, che ha fatto sapere a più riprese di voler restare a lungo in maglia rossonera, vista anche la prospettiva di una squadra giovane e vincente oltre alla fascia da capitano già indossata a tratti negli ultimi mesi.

