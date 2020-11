Milan-Lille, l’indiscrezione di Sky: cambio di formazione in attacco

Pronto un cambio di formazione per il Milan in vista del match contro il Lille di giovedì prossimo in Europa League.

Turnover in vista per il Milan nel match di giovedì, quando i francesi del Lille faranno visita ai rossoneri a San Siro.

Stefano Pioli cambierà sicuramente qualcosa, a cominciare dal reparto offensivo. L’indiscrezione di Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, riguarda il ritorno in campo dal 1′ minuto di un attaccante.

Si tratta di Ante Rebic, che con ogni probabilità avrà la chance di tornare titolare contro il Lille. Il croato è finalmente al top dopo il lungo stop dovuto alla lussazione al gomito.

Rebic ha rivisto il campo da gioco già domenica a Udine, entrando a gara in corso. Il suo ingresso ha ridato vivacità alla manovra offensiva del Milan, non a caso Pioli è intenzionato a rigettarlo subito nella mischia.

Ancora da capire però se Rebic giocherà al posto di Rafael Leao, nel ruolo di esterno sinistro d’attacco, o se darà respiro a Ibrahimovic schierandosi come prima punta. Una cosa è certa: il numero 12 del Milan ha l’occasione per tornare protagonista e non restare indietro nelle gerarchie.

