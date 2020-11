Stadio, Milan e Inter presentano il nuovo progetto: i dettagli

Milan e Inter presenteranno a breve i nuovi disegni firmati Populous e Sportium sul nuovo stadio e l’area che sorgerà attorno in zona San Siro.

Milan e Inter sono concentrate soprattutto sulle vicende di campo, ma dietro le quinte continuano i lavori per il progetto stadio. I club sono desiderosi di ottenere quanto prima il sì dalle istituzioni.

Il quotidiano Tuttosport spiega che tra oggi e venerdì verrà presentato al Comune di Milano il nuovo piano, integrato con le modifiche necessarie per rispettare i 16 paletti voluti dal Consiglio Comunale. Tra questi c’è la riqualificazione di San Siro e la riduzione delle volumetrie dell’area commerciale rispetto alle intenzioni iniziali.

La fase successiva è la predisposizione del progetto di fattibilità, accompagnata dalla scelta dello studio di architettura vincitore della gara tra Populous (la Cattedrale) e Sportium (gli Anelli). Seguirà il piano esecutivo dei lavori.

Da capire se ad occuparsi di tutto l’iter sarà l’attuale amministrazione oppure se toccherà a quella che nascerà in seguito alle prossime elezioni comunali. Tuttosport scrive che probabilmente sarà la prossima Giunta a dover affrontare la fase finale e l’approvazione ufficiale. I tempi sono stretti per immaginare che possa essere l’attuale sindaco Giuseppe Sala a concedere il via libera definitivo.

Milan e Inter hanno fatto trapelare fiducia in queste settimane, contano di ottenere l’ok con tempistiche non troppo lunghe. Ovviamente la speranza è quella di concludere tutto positivamente già con l’amministrazione oggi in carica. Vedremo se sarà possibile.

