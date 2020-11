Calciomercato Milan, occasione Szoboszlai: Maldini può provarci

Il Milan potrebbe farsi nuovamente avanti per Dominik Szoboszlai, gioiello del Red Bull Salisburgo il cui prezzo è accessibile per il mercato.

Per diverso tempo Dominik Szoboszlai è stato accostato al Milan, in particolare quando sembrava che Ralf Rangnick dovesse approdare in Italia. Il manager tedesco avrebbe voluto portarlo in rossonero, però poi le cose sono andare diversamente.

Nonostante un rendimento molto positivo nel Red Bull Salisburgo e una clausola di risoluzione relativamente bassa (25 milioni di euro), il centrocampista offensivo ungherese non ha cambiato squadra. Tuttavia, è possibile che nel prossimo mercato di gennaio 2021 sia tra i giocatori protagonisti di un trasferimento.

LEGGI ANCHE -> Shevchenko: “Milan da Scudetto. Ibrahimovic? Merita il rinnovo”

Calciomercato Milan, colpo Szoboszlai: altro tentativo?

Szoboszlai ha iniziato la stagione 2020/2021 alla grande: 5 gol e 8 assist in 11 partite. Le sue prestazioni hanno convinto anche in Champions League, dove ha segnato sia contro la Lokomotiv Mosca che contro l’Atletico Madrid nella fase a gironi dopo le due reti nel playoff contro il Maccabi Tel Aviv. Bella prodezza anche con la maglia dell’Ungheria, quando ha segnato su punizione da 35 metri contro la Turchia di Hakan Calhanoglu.

La Gazzetta dello Sport conferma che la stella del Red Bull Salisburgo sarà un uomo mercato già a gennaio 2021. Viene confermato che il Milan ha trattato due volte l’arrivo di Szoboszlai, prima con Zvonimir Boban e poi direttamente da Ivan Gazidis quando sembrava che Rangnick dovesse diventare il nuovo allenatore-dirigente rossonero.

Il quotidiano sportivo nazionale non esclude un ritorno di fiamma del Milan per il giocatore. Il prezzo da 25 milioni, stabilito dalla clausola di risoluzione presente nel suo contratto con il Red Bull Salisburgo, rappresenta una ghiotta occasione. Il club rossonero potrebbe farsi avanti. Anche società della Premier League e della Liga sono interessate.

Va detto che Szoboszlai gioca in un ruolo, esterno sinistro, nel quale Stefano Pioli è già abbastanza coperto. Lì solitamente impiega Ante Rebic, Rafael Leao e può schierare anche il nuovo arrivato Jens Petter Hauge. L’ungherese forse non è una priorità, però è un talento importante e non vanno escluse mosse da parte di Paolo Maldini.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Milan news, rinnovo Ibrahimovic: assist dal Fisco, i dettagli