Calciomercato Milan, concorrenza Thauvin: la mossa rossonera

Il Milan potrebbe decidere di anticipare la concorrenza, portando in Italia Thauvin già nel corso del calciomercato di gennaio

Ormai non è più un segreto, Florian Thauvin è uno degli obiettivi principali del Milan. L’attaccante francese piace parecchio alla dirigenza rossonera, che vuole approfittare della sua situazione contrattuale per mettere a segno il colpo.

Il giocatore ha un accordo con il Marsiglia fino al prossimo 30 giugno. Accordo che Thauvin non pare intenzionato a rinnovare se non a cifre altissime, superiori ai 4 milioni a stagione. Il Milan, come raccontato in questi giorni, non è l’unica squadra che sta monitorando la situazione. Thauvin piace anche al Napoli di Gattuso e al Leicester.

I rossoneri, però, sono in contatto con l’entourage dell’attaccante ormai da tempo e stanno vagliando l’ipotesi di anticipare la concorrenza, acquistando il calciatore già a gennaio. Sarebbe un innesto importante per Stefano Pioli, che aggiungerebbe ulteriore qualità sulla trequarti.

Le prossime settimane serviranno per capire se l’operazione è veramente fattibile o bisognerà aspettare il primo febbraio.

