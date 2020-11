Calciomercato Milan, pre-accordo per Lovato: news dalla Spagna

In Spagna sono sicuri che il Milan stia per assicurarsi il promettente difensore Matteo Lovato, attualmente in forza all’Hellas Verona.

Recentemente il nome di Matteo Lovato è stato accostato al Milan, che lo ha messo nel mirino per aggiungere un giovane talento alla propria difesa. Il giocatore dell’Hellas Verona ha impressionato positivamente la dirigenza rossonera.

Sulle tracce del 20enne centrale difensivo anche Inter e Juventus. Ma secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, Paolo Maldini e Frederic Massara avrebbero effettuato un’accelerata decisa negli ultimi giorni. I dirigenti del Milan avrebbero raggiunto un pre-accordo con l’Hellas Verona per l’acquisto di Lovato.

Il club di via Aldo Rossi si sta muovendo in anticipo per mettere le mani sul difensore classe 2000, strappandolo alla concorrenza di Inter e Juventus. Una manovra intelligente da parte del management sportivo milanista, che vede nel 20enne di Monselice un calciatore adatto al proprio progetto tecnico-sportivo.

In Spagna sono sicuri che il Milan abbia effettuato l’accelerata decisiva per Lovato, però si attendono conferme anche in Italia su questa pista di calciomercato. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti. Da segnalare che domenica la squadra rossonera affronterà proprio l’Hellas Verona in campionato.

Lovato è rappresentato dall’agente Giuseppe Riso, in buoni rapporti con il club rossonero. La sua valutazione di mercato si avvicina già ai 15 milioni di euro. I contatti tra le parti sono in corso.

