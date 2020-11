Sky – Calabria infortunato, dovrebbe saltare Milan-Lille

Calabria dovrebbe saltare Milan-Lille per un infortunio muscolare. Il terzino non è presente all’allenamento di questo pomeriggio.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Davide Calabria dovrebbe saltare Milan–Lille di domani per un problema muscolare. Il terzino, infatti, come spiegato da Manuele Baiocchini, non è presente nell’allenamento di rifinitura di oggi pomeriggio a Milanello, attualmente in corso. A queste condizioni quindi non dovrebbe essere convocato per la sfida di Europa League contro i francesi.

