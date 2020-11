Milan-Lille: Pioli e Kjaer in conferenza stampa – LIVE

Stefano Pioli e Simon Kjaer in conferenza stampa da Milanello per parlare della situazione della squadra in vista di Milan-Lille di Europa League.

Archiviata la difficile partita di campionato contro l’Udinese, il Milan si ributta nell’Europa League. Giovedì a San Siro arriva il Lille e i rossoneri ci tengono a vincere per consolidare il primato nella classifica del gruppo H.

Vincere significherebbe portarsi a +5 sulla squadra francese, sicuramente l’avversaria più temibile per i ragazzi di Stefano Pioli. Un successo metterebbe il Diavolo in un’ottima situazione nel girone. La qualificazione ai Sedicesimi si avvicinerebbe.

Pioli e Kjaer in conferenza pre Milan-Lille

Oggi alle ore 14:00 Pioli e Kjaer in conferenza stampa per presentare il match Milan-Lille di Europa League. Noi di MilanLive seguiremo e riporteremo le dichiarazioni provenienti da Milanello.

Inizia Kjaer parlando del momento della sua carriera vissuto a Lille: “Ci sono tanti momenti significativi durante una carriera. Al Lille periodo molto importante dopo l’esperienza in Germania. Sono ripartito ed è stata un’avventura bellissima, anche perché è nato il mio primo figlio. Ho fatto due anni nei quali come squadra siamo cresciuti, eravamo forti. Da allora sono cambiate molte cose, però loro rimangono forti“.

