Calciomercato Milan, occasione a parametro zero dal Genoa

Il Milan sta pensando all’ingaggio di Nicolò Rovella dal Genoa. Un talento che piace pure a Juventus e Inter, interessante chance di mercato.

Il Milan è sempre molto attento ai giovani talenti, italiani e stranieri. Tra i giocatori finiti nel mirino degli osservatori rossoneri c’è anche Nicolò Rovella.

Il centrocampista classe 2001 milita nel Genoa e ha un contratto in scadenza a giugno 2021. Secondo quanto rivelato da calciomercato.com, il club di via Aldo Rossi è pronto a dare battaglia a Inter e Juventus per assicurarsi il giocatore. La sua situazione contrattuale lo rende un’occasione di mercato molto interessante.

Rovella ha fatto il proprio esordio nella Prima Squadra del Genoa nella passata stagione, nella quale ha collazionato 3 presenze tra Serie A e Coppa Italia. Altrettante partite le ha disputate nel campionato 2020/2021, tutte da titolare. Dopo due panchine nelle prime due giornate, il talento di Segrate è stato schierato dall’inizio da Rolando Maran nelle successive.

Il Milan continuerà a seguire il calciatore, così come Inter e Juventus. Si spera di riuscire a bloccarlo già per gennaio 2021, anche se il Genoa vuole fare di tutto per riuscire a rinnovare il suo contratto ed evitare di perdere il giovane centrocampista a condizioni sfavorevoli.

