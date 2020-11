Calciomercato Milan, Soumaré sbarca a San Siro: obiettivo passato e futuro

Il Milan oggi si vedrà di fronte come avversario Boubakary Soumare, centrocampista del Lille che piace ancora molto al club.

Tra i calciatori più talentuosi del Lille che stasera sfiderà il Milan in Europa League, c’è anche un mediano che in Francia è considerato un predestinato.

Si tratta di Boubakary Soumaré, centrocampista classe ’99 che viene da alcune stagioni molto positive con la maglia del club transalpino.

Un elemento che il Milan ha seguito durante la scorsa sessione di calciomercato e che, per ironia della sorte, si ritroverà stasera di fronte come avversario a San Siro.

Milan-Lille, Soumaré osservato speciale

Il portale Calciomercato.com è tornato a svelare come Soumaré sia un obiettivo specifico del Milan da tempo, tanto da aver formulato nel recente passato anche un’offerta interessante a settembre scorso.

Dopo aver compreso le difficoltà ad arrivare a Bakayoko, poi finito al Napoli, i rossoneri hanno provato a virare sul talento 21enne di origine francese.

Il Milan ha provato a convincere il Lille con un’offerta simile a quella fatta per Sandro Tonali. Un prestito molto oneroso più obbligo di riscatto tra due stagioni, formula utilizzata spesso dai rossoneri.

Il Lille però ha chiuso le porte a questa opzione, continuando a chiedere 35 milioni fissi ed in un’unica soluzione. Condizioni alle quali il Milan però non si è mai avvicinato, scegliendo di rinunciare al colpaccio per il proprio centrocampo.

Ma Soumaré resta un obiettivo anche per il futuro. Il mediano del Lille sarà osservato speciale oggi a San Siro e potrebbe tornare di moda nella prossima sessione estiva, quella di giugno 2021. Se il tesoretto lo consentirà, il club milanista potrà tornare seriamente alla carica per l’ex stella del PSG.

