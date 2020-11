Milan Lille, dove vederla in tv e in diretta streaming free. Orario, probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere.

MILAN LILLE, ORARIO E DOVE VEDERLA

Competizione: Europa League

Orario: 20.55

Data: 5 novembre 2020

Canale TV: TV8, Sky

Streaming: SkyGo, Tv8.it, Now TV

Stadio: San Siro

Il Milan torna in campo per l’ennesima partita di questo periodo di fuoco. Dopo la bella e pesante vittoria di Udine, la squadra di Stefano Pioli affronterà il Lille nel terzo turno di Europa League.

I rossoneri sono in testa alla classifica con sei punti in due partite, adesso cercano la terza per mettere un mezzo piede ai sedicesimi della competizione.

Un altro successo infatti sarebbe perfetto per indirizzare al meglio questo girone, con l’obiettivo ovviamente di chiudere in testa e di tenere il Lille a distanza.

Ci saranno diversi cambi di formazione: gli impegni sono tanti e il turnover è praticamente indispensabile. Domenica sera infatti il Milan sarà di nuovo in campo in campionato prima della provvidenziale sosta per le Nazionali.

DOVE VEDERE MILAN-LILLE IN TV

La partita Milan–Lille sarà visibile in tv su Sky (che detiene l’esclusiva della competizione) sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport. Ma sarà anche in chiaro su TV8. Una bella notizia per tutti i tifosi rossoneri che non sono in possesso di un abbonamento all’emittente satellitare.

DOVE VEDERE MILAN-LILLE IN STREAMING

Se sei in possesso di un abbonamento Sky, hai la possibilità di accedervi tramite Sky GO, sul sito ufficiale o anche un app, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Milan-Lille sarà visibile in streaming anche su TV8.it, il canale online dell’emittente. L’ultima opzione disponibile è Now TV, la web tv di Sky, accessibile solo tramite abbonamento di un giorno, quindici giorni o un mese.

DIRETTA TESTUALE

Come sempre MilanLive.it fornirà la diretta testuale della partita per tutti quei tifosi che non possono vederla né in tv e né in streaming. Appuntamento alle 20:00 con un ampio pre-partita, le formazioni ufficiali e le dichiarazioni dei protagonisti.

PROBABILI FORMAZIONI

Pioli fa turnover e ripropone Dalot dal primo minuto, proprio come nelle altre due partite di Europa League contro Celtic e Sparta Praga. In mezzo spazio a Tonali, riposa Bennacer. Castillejo, Krunic e Brahim Diaz i trequarti dietro l’unica punta Ibrahimovic, che invece non riposa mai.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

Lille (4-4-2): Maignan; Celick, Fonte, Botman, Reinildo; Yazici, Renato Sanches, André, Bamba; Ikoné, Yilmaz.