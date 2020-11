Dalot vuole prendersi la fascia destra: chance in Milan-Lille

Diogo Dalot punta a prendersi definitivamente la maglia da titolare e Milan-Lille è un match importante. Davide Calabria ha problemi fisici.

Stefano Pioli ha confermato che in Milan-Lille ci sarà ancora un parziale turnover, quindi ci dobbiamo aspettare cambiamenti nella formazione. Tra le novità presenti rispetto al match vinto contro l’Udinese ci sarà Diogo Dalot.

Il terzino portoghese sarà titolare della fascia destra difensiva al posto di Davide Calabria, che nell’allenamento di ieri ha accusato un affaticamento muscolare. Era comunque previsto il suo impiego dal primo minuto in Europa League, dove finora è sempre partito nella formazione iniziale.

Dalot ci tiene a fare bene in Milan-Lille, anche perché punta a diventare un titolare fisso della corsia destra. L’ex Porto ha ben figurato nelle ultime apparizioni in maglia rossonera. Contro lo Sparta Praga ha fatto assist e gol, mentre contro l’Udinese è entrato bene in campo.

Con il passare del tempo la sua condizione fisica cresce e anche il feeling con i compagni. Sta comprendendo meglio i meccanismi della squadra e ciò gli permette di tiare fuori meglio il suo potenziale. Diogo nel Manchester United non è riuscito a dimostrare il proprio valore, però al Milan conta di rilanciarsi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Tonali in crescita, torna titolare in Milan-Lille: vuole convincere