Tonali in crescita, torna titolare in Milan-Lille: vuole convincere

Sandro Tonali ha mostrato progressi contro Sparta Praga e Udinese, oggi in Milan-Lille giocherà dall’inizio e punta confermare i miglioramenti.

La partita contro il Lille è molto importante, però Stefano Pioli l’ha definita non decisiva e ha annunciato nuove rotazioni nella formazione. Il Milan stasera in Europa League avrà un po’ di cambiamenti rispetto a quello visto contro l’Udinese.

Tra le novità dello schieramento iniziale ci sarà Sandro Tonali, finora sempre titolare nelle gare della fase a gironi. Il numero 8 rossonero viene da buone prestazioni contro Sparta Praga e Udinese, è in crescita dopo un inizio non facile per varie ragioni: ritardo di condizione, peso della maglia, cambio di ambiente e feeling da trovare coi compagni.

Tonali in Milan-Lille ci tiene a confermare i miglioramenti mostrati nelle ultime partite. È apparso più determinato, più coraggioso nelle giocate e anche maggiormente preciso. Ha fatto sentire maggiormente la sua presenza in campo, mettendo da parte la “timidezza” delle prime apparizioni in maglia rossonera.

Fisicamente l’ex Brescia sta sempre meglio e ciò gli permette di avere un rendimento migliore. L’inserimento nel gruppo procede positivamente e Pioli è soddisfatto. Stasera in Milan-Lille avrà l’occasione di dimostrare i suoi progressi in un match di Europa League molto importante, dato che i 3 punti permetterebbero alla squadra di consolidare il primato nel gruppo H.

