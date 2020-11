Ibrahimovic guida il Milan col Lille: punta un nuovo obiettivo

Zlatan Ibrahimovic sarà ancora titolare in Milan-Lille, mister Stefano Pioli non rinuncia allo svedese e lui va a caccia di un nuovo record.

Stasera il Milan torna a giocare in Europa League, se la vedrà con il Lille a San Siro. Un match importante, perché la vittoria consentirebbe di allungare in testa alla classifica del gruppo H.

Stefano Pioli ha già annunciato delle variazioni nella formazione rispetto a quanto visto contro l’Udinese. Tuttavia, le rotazioni non dovrebbero toccare Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese sarà ancora al centro dell’attacco rossonero, pronto a guidare i compagni per cercare di conquistare un’altra vittoria.

Ibrahimovic, caccia a un primato in Europa

Il numero 11 del Milan non ha ancora segnato in questa fase a gironi dell’Europa League. Ha fatto gol nei preliminari e in Serie A, dunque ha voglia di timbrare il cartellino anche nel gruppo H che vede la squadra di Stefano Pioli protagonista.

Oggi La Gazzetta dello Sport evidenzia che Ibrahimovic segnando raggiungerebbe un nuovo record con la maglia rossonera: diventerebbe il giocatore del Milan più vecchio ad aver realizzato una rete in una competizione europea.

Ruberebbe il primato a Filippo Inzaghi, che il 3 novembre 2010 andò a segno nei gironi di Champions League contro il Real Madrid a 37 anni, 2 mesi e 25 giorni. Oggi Zlatan ha 39 anni, un mese e 2 giorni. Vedremo se contro il Lille, al quale ha segnato tre gol quando giocava nel PSG, batterà Pippo e se bisognerà aspettare ancora.

