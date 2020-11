Probabili formazioni Milan-Lille, Pioli ne cambia 5

Le probabili formazioni di Milan-Lille, la partita di Europa League in programma domani sera. Pioli cambia molto rispetto a Udine.

Rivoluzione in vista nella formazione del Milan per la partita di domani sera contro il Lille. I rossoneri, in campo ogni tre giorni, sono costretti a fare qualche cambio. Stefano Pioli lo ha anticipato oggi in conferenza stampa; dopo la rifinitura di questo pomeriggio, ecco le prime indiscrezioni riportate da Sky Sport.

Rispetto alla partita contro l’Udinese di domenica, secondo Manuele Baiocchini il mister ne dovrebbe cambiare cinque. Non c’era in allenamento Davide Calabria, alle prese con un affaticamento muscolare: il terzino sarà però a disposizione per l’Hellas Verona domenica sera, quindi niente di allarmante. Al suo posto c’è Diogo Dalot, pronto alla quarta presenza coi rossoneri dopo quelle contro Celtic, Sparta Praga e Udinese (entrato a partita in corso). Vediamo insieme quali sono gli altri cambi di formazione di Pioli.

Milan-Lille, Tonali out

In porta Gianluigi Donnarumma, rientrato già ad Udine dopo esser guarito dal Covid-19. Non cambiano i due difensori centrali: Kjaer e Romagnoli sono una certezza per il Milan e Pioli non vuole in alcun modo farne a meno, anche perché le alternative non danno garanzie (Gabbia potrebbe essere convocato). Come detto, a destra niente Calabria: Pioli schiera Dalot, con Conti pronto a subentrare a partita in corso qualora ce ne fosse bisogno. L’ex Atalanta è da poco rientrato da un infortunio e non ha la titolarità nelle gambe. A sinistra c’è Theo Hernandez.

Sorpresa in mezzo al campo: dovrebbero giocare Kessie e Bennacer, quindi niente Tonali dal primo minuto. La rivoluzione verà riguarda la trequarti, con ben tre cambi: a destra Samu Castillejo invece di Saelemaekers, in mezzo Krunic e non Calhanoglu e a sinistra Brahim Diaz (Leao parte dalla panchina). Ibrahimovic è invece insostituibile, e quindi sarà in campo dal primo minuto. Se la partita dovesse mettersi bene, Pioli potrebbe sostituirlo, proprio come con lo Sparta Praga una settimana fa.

La probabile formazione del Milan

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.