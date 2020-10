Milan batte Sparta Praga, Donnarumma applaude la squadra | FOTO

Gianluigi Donnarumma mostra vicinanza al Milan e ha seguito in diretta tv il match vinto contro lo Sparta Praga, commentando poi.

Avrebbe voluto essere in campo con i suoi compagni, ma Gianluigi Donnarumma ha dovuto guardare anche Milan-Sparta Praga dalla televisione. È ancora positivo al Covid-19 e finché non guarirà non potrà tornare in squadra.

Comunque tramite messaggi diretti ai compagni e post sui social network non fa mancare la sua vicinanza al gruppo. Gigio dopo la vittoria per 3-0 in Europa League ha pubblicato una storia Instagram nella quale ha scritto “Bravi” per complimentarsi. Il Milan ci teneva a vincere per rimanere in testa al gruppo H. Il pareggio tra Lille e Celtic consente ai rossoneri di essere in vetta alla classifica da soli.

