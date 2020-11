Europa League, classifica gruppo H dopo Milan-Lille e Celtic-Sparta

Il Milan non è più al primo posto nel Gruppo H di Europa League. I rossoneri sono stati scavalcati dal Lille. Ecco la situazione del girone

Il Milan cade pesantemente a San Siro contro il Lille ma la qualificazione non è in discussione. I rossoneri di Stefano Pioli sono in corsa per il primo posto, che dista solamente un punto, occupato dai francesi.

Sanches e compagni con il 3-0 sono saliti a 7, con il Milan fermo a 6. Muove la classifica lo Sparta Praga, che dopo i ko contro il Lille e i rossoneri, hanno vinto in trasferta, in Scozia, con il Celtic per 4 a 1. I cechi occupano così il terzo posto.

Classifica del Gruppo H:

Lille 7, Milan 6, Sparta 3, Celtic 1

