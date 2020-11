Milan, Brahim Diaz: “Sconfitta difficile da accettare”

Le parole di Brahim Diaz al termine di Milan-Lille, ecco le dichiarazioni del trequartista spagnolo al termine della partita a Sky Sport.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Brahim Diaz ha espresso il suo pensiero su Milan-Lille e su questo pesantissimo risultato. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo regalato due gol, ora dobbiamo migliorare e rimanere concentrati per le prossime partite. Dobbiamo continuare, è chiaro che quello che è successo non è facile da mandare giù. Dobbiamo continuare coi piedi per terra e continuare come nelle ultime partite. Ruolo? Posso giocare ovunque dove dice il mister“.

