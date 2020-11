Milan-Lille, Castillejo: “I giovani con la mentalità di Ibra”

Prima del calcio d’inizio di Milan-Lille, match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ha parlato Samu Castillejo

Nuova opportunità da titolare per Samu Castillejo. Lo spagnolo, schierato dal primo minuto da Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, prima del calcio d’inizio del match Milan-Lille: “Ogni partita per noi è una finale – esordisce l’ex Villarreal – Questo Milan non mi stupisce, i giovani lavorano con la mentalità di Ibra, ha portato ancora più voglia di vincere. Speriamo di riuscire a raggiungere i nostri obiettivi”.

