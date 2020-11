Milan-Lille, formazioni ufficiali: confermata la presenza di Ibra

Ufficializzate le formazioni di Milan-Lille, per la gara valida per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco le scelte di Stefano Pioli

Come annunciato, Stefano Pioli si affida al turnover per sfidare il Lille, in un match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Contro i francesi non riposano Gigio Donnarumma, Kjaer, Romagnoli, Kessie e Ibrahimovic.

Spazio dal primo minuto nuovamente per Dalot, che prende il posto di Calabria, e Brahim Diaz. Un successo permetterebbe al Milan di mettere una seria ipoteca sul passaggio del turno

Le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic.

Lille (4-4-2): Maignan; Çelik, Fonte, Botman, Bradarić; Yazici, Xeka, Sanches, Bamba; Ikoné, David.