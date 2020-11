Milan-Lille, Kjaer: “La sconfitta non ci rende scarsi, ogni tanto fa bene”

Parla Simon Kjaer al termine di Milan-Lille, match valevole per la fase a girone di Europa League. Il centrale danese non cerca scuse

Partita negativa anche per Simon Kjaer. Il difensore del Milan – intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo il ko contro il Lille – non cerca scuse: “Se vinci o perdi non cambia niente, si valuta la partita e si lavora – ammette il danese – Fa male perdere 3-0 in casa, dobbiamo imparare da queste sconfitte.

Dobbiamo andare avanti a testa alta e imparare dagli errori. Secondo me tatticamente siamo messi bene, però ogni tanto siamo arrivato in ritardo sui duelli. Stasera erano sempre in superiorità numerica e questo ci fa soffrire. La mentalità non deve cambiare. Noi dobbiamo continuare a fare quello che facciamo sempre, la sconfitta non ci ha fatto diventare scarsi. Ogni tanto fa bene, dà una svegliata alla squadra”.

