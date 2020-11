Sky – Calciomercato Milan, rinnovo Ibra non è priorità

Il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic non è la priorità. Il Milan è concentrato con le trattative legate a Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu

In questi ultimi giorni è tornato di attualità il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Il bomber svedese, protagonista di un grande avvio di stagione, non ha alcuna intenzione di smettere. Vuole continuare a giocare con la maglia del Milan e magari tornare a vincere. L’ex Galaxy sente profumo di Champions League e tornarla a giocare da protagonista è certamente un grandissimo stimolo.

Il rinnovo di Ibrahimovic non è certamente l’unica discussione sul tavolo del Milan. I rossoneri devono fare i conti con altre due contratti in scadenza il prossimo 30 giugno, quello di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu.

Il merito al futuro dei tre calciatori ha fatto il punto Gianluca Di Marzio a Sky Sport: “Il discorso su un eventuale rinnovo di Ibrahimovic, in questo momento, non è prioritario. La società si sta concentrando su altri prolungamenti ovvero quello di Donnarumma e Calhanoglu ma nelle ultime ore non si sono registrati grandi passi avanti”.