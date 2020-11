Milan-Verona, le ultime su Calabria-Saelemaekers

Calabria e Saelemaekers sono stati costretti a saltare il match di Europa League contro il Lille. Puntano ad esserci con il Verona

Calabria e Saelemaekers si apprestano a tornare titolare contro il Verona. Le loro assenza, ieri sera con il Lille, si sono fatte sentire. Dalot e Castillejo non si sono mostrati all’altezza e domenica a San Siro, salvo sorprese, non saranno in campo dal primo minuto.

La fascia destra tornerà in mano al terzino italiano e all’esterno belga, fresco di convocazione nella Nazionale maggiore. I due giocatori hanno saltato, in via precauzionale la sfida di Europa League, per alcuni piccoli problemi muscolari, che non dovrebbero impedir loro di esserci contro i gialloblu.

Con il totale recupero di Calabria e Saelemaekers, che oggi si sono allenati in gruppo, la formazione è praticamente fatta: salvo nuovi stop, Donnarumma sarà tra i pali con il terzino scuola Milan affiancato da Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez. A centrocampo Kessie-Bennacer dietro ai trequartisti Saelemaekers, Calhanoglu e Leao, con Ibrahimovic punta. Attenzione, però, alla sorpresa Rebic che potrebbe prendere il posto del portoghese.

