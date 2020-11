Rinnovo Calhanoglu, trattativa avanzata: l’offerta del Milan

Il Milan sta dialogando con l’agente di Hakan Calhanoglu per trovare un accordo sul prolungamento del contratto. Emergono alcuni dettagli.

Il Milan deve rinnovare i contratti di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, sono delle priorità dato che non può permettersi di perderli a parametro zero. Paolo Maldini e Frederic Massara sono impegnati a dialogare con gli agenti per trovare un accordo.

Per quanto riguarda Calhanoglu, il giornalista sportivo Nicolò Schira spiega che la trattativa è in stato avanzato. Previsto un prolungamento fino a giugno 2024, ma il Milan offre un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti annui contro una richiesta di 5.

Serve trovare un’intesa economica sullo stipendio del numero 10 rossonero. Il club ha fatto già uno sforzo importante proponendo un aumento di un milione rispetto all’ingaggio attuale. Tocca adesso al giocatore e al suo entourage rivedere le proprie pretese, anche perché uno stipendio da 5 milioni a stagione appare eccessivo..

Forse il Milan potrà aggiungere dei bonus alla propria offerta, però è necessario che Calhanoglu non esageri nelle richieste.

#ACMilan are in advanced talks to extend Hakan #Calhanoglu’s contract until 2024. The turkish player has asked €5M/year as the new wage. Meanwhile #Milan offered €3,5M/year and are confident to reach an agreement. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2020