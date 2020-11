Albertini: “Il Milan ci ha restituito il sorriso. Merito a Pioli”

L’ex centrocampista del Milan, Demetrio Albertini, ha parlato del momento del Milan, attualmente in testa alla classifica in Serie A

In un’intervista a La Repubblica, Demetrio Albertini ha parlato del Milan. L’ex centrocampista del Diavolo ha analizzato il momento che stanno attraversando i rossoneri, che chiuderanno questo ciclo in testa alla classifica: “Questo Milan ha restituito il sorriso a noi milanisti – afferma Albertini – Dopo il primo lockdown ha trovato consapevolezza di squadra: finalmente è dentro un percorso senza ricominciare ogni volta da zero.

E ha messo fieno in cascina, va dato merito a Pioli. Dovrà lavorare per restare dov’è, ci sono squadre che hanno più esperienza”.

