Calciomercato Milan, pre-accordo con Thauvin: niente rossonero

Florian Thauvin è pronto a sbarcare in Italia ma no a vestire la maglia del Milan. Dalla Spagna sono certi: pre-accordo con il Napoli

Il nome di Florian Thauvin continua ad alimentare i rumors di calciomercato legati al Milan. Il profilo del francese è da tempo accostato ai rossoneri ma alla fine potrebbe essere un’altra la destinazione dell’attuale calciatore del Marsiglia.

L’esterno ha un contratto con l’OM in scadenza il prossimo 30 giugno. Un contratto che difficilmente verrà rinnovato. Dalla Spagna sono certi che Thauvin abbia rifiutato l’ultima offerta del Marsiglia: secondo quanto riportato da TodoFichajes, il Milan in queste settimane avrebbe fatto diverse proposte al calciatore, anche queste rifiutate.

La scelta di Thauvin, infatti, sarebbe un’altra. L’attaccante sbarcherà sì in Italia ma non per vestire il rossonero bensì l’azzurro del Napoli. Secondo il portale l’esterno avrebbe già un pre-accordo con il club del presidente De Laurentiis per la prossima estate.

