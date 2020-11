Calciomercato Milan, a gennaio un centrale: le idee di Maldini

Paolo Maldini e Frederic Massara nel mercato di gennaio 2021 prenderanno un nuovo difensore centrale a Stefano Pioli. Più profili nel mirino.

Il Milan nel calciomercato di gennaio 2021 prenderà un nuovo difensore centrale. La dirigenza non si fida sufficientemente di Leo Duarte e Mateo Musacchio, che hanno avuto vari problemi fisici nell’ultimo anno. L’argentino è anche in scadenza di contratto.

Paolo Maldini e Frederic Massara già nell’ultima sessione hanno provato a “regalare” a Stefano Pioli un rinforzo nel reparto, ma senza successo. Le trattative intavolate non hanno portato ad alcun accordo e la retroguardia rossonera è rimasta praticamente invariata, con il solo arrivo in prestito del terzino Diogo Dalot.

Il quotidiano La Gazzetta dello Sport oggi ribadisce che la dirigenza del Milan tornerà alla carica per acquistare un nuovo difensore centrale. Per gennaio 2021 la pista che porta a Ozan Kabak rimane aperta. Il turco dello Schalke 04 era già stato oggetto di negoziazioni da parte della società rossonera, pronta a rifarsi avanti.

Nel frattempo gli osservatori milanisti hanno messo gli occhi anche su Matteo Lovato, 20enne in forza all’Hellas Verona e osservato speciale nel match di domenica a San Siro. Ha già una valutazione di 15 milioni di euro, inferiore rispetto a quella di Kabak (valutato 20-25). Ovviamente Maldini e Massara prendono in considerazione pure altri profili, per gennaio 2021 hanno un budget da poter investire e vogliono dare a Pioli i rinforzi adeguati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Ibrahimovic, rabbia in Milan-Lille e la reazione a Milanello