Maran (ass. Urbanistica): “Stadio Milan-Inter? Pronti ad accelerare”

Le ultime notizie sullo stadio di Milan e Inter sembrano promettenti, almeno secondo il parere dell’assessore all’Urbanistica.

Nonostante il periodo piuttosto complicato, in particolare in Lombardia, continuano ad arrivare pareri positivi e buone notizie sul progetto del nuovo San Siro.

Lo stadio che Milan e Inter vogliono sviluppare e finanziare assieme è un progetto ormai avviato, che potrebbe avere delle accelerazioni importanti nei prossimi giorni.

Lo ha ammesso Pierfrancesco Maran, assessore all’urbanistica del Comune di Milano. Intervistato da Repubblica, quest’ultimo ha fatto capire come ci sia la volontà di avviare l’iter decisivo: “E’ positivo che in un periodo così difficile vi siano tanti progetti strategici per la città. La proposta di Milan e Inter è ben valutata, da lunedì i nostri uffici avvieranno l’analisi in modo da fornire un responso più presto possibile”.

Dopo mesi di stallo dunque, dovuti anche alla pandemia, il progetto stadio sembra poter riprendere. Milan e Inter sono decisamente ottimisti.

