Szoboszlai al Milan: l’agente fa una rivelazione

Dominik Szoboszlai difficilmente vestirà la maglia del Milan. L’agente è dubbioso sul ritorno di fiamma e conferma un’altra pista per il futuro.

Il nome di Dominik Szoboszlai è stato più volte accostato al Milan nelle cronache del calciomercato. Il club rossonero aveva provato ad acquistarlo già nel gennaio 2020 con Zvonimir Boban e poi ci sono stati altri contatti quando sembrava che Ralf Rangnick dovesse approdare in rossonero.

Alla fine il centrocampista offensivo ungherese è rimasto al Red Bull Salisburgo, che però sembra destinato a lasciare nella prossima finestra di mercato o al massimo nell’estate 2021. La clausola di risoluzione inserita nel suo contratto vale 25 milioni di euro, un prezzo che più club possono pagare per assicurarsi un talento del genere.

Calciomercato Milan, Szoboszlai non dovrebbe arrivare

Stando a quanto riportato in Ungheria dal portale index.hu, l’agente Matyas Esterhazy all’edizione ungherese di Forbes ha spiegato che non crede che Szoboszlai approderà al Milan. Ci sono stati due tentativi da parte del club rossonero e non pensa ce ne sarà un terzo.

Il procuratore della stella del Red Bull Salisburgo ha confermato, invece, il reale interesse dell’Arsenal. I Gunners hanno messo gli occhi su Szoboszlai e, stando ad alcune indiscrezioni circolate in questi giorni, sembrano pronti a pagare la clausola da 25 milioni per assicurarselo.

Non va comunque escluso un passaggio al Lipsia, altro club di proprietà della Red Bull dove spesso approdano i talenti del Salisburgo. Il centrocampista offensivo classe 2000 potrebbe fare una tappa in Bundesliga prima di pensare alla Premier League o alla Serie A.

