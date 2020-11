Calciomercato Milan, Ancelotti vuole il terzino: servono 30 milioni

Carlo Ancelotti sulle tracce di Emerson Royal, terzino di proprietà del Barcellona che piace da tempo anche al Milan di Pioli

Per tutta l’estate Emerson Royal è stato accostato al Milan. I rossoneri hanno provato a convincere il Barcellona a lasciar andar via il terzino ma le alte richieste hanno bloccato l’affare. Il calciatore è così rimasto in prestito al Betis; la volontà dei blaugrana resta quella di cederlo

Secondo quanto riporta TodoFichajes, Emerson continua a piacere al Milan, che non può però prenderlo prima della prossima estate.

Per strapparlo agli andalusi fin da gennaio servono ben 30 milioni, nove dei quali andrebbero proprio al Betis. Attenzione dunque all’Everton di Carlo Ancelotti, intenzionato a pescare ancora in Spagna per rafforzare le corsie.

