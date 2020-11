Calciomercato Milan, via Conti: idea azzurra per il vice-Hernandez

Il Milan potrebbe accogliere un nuovo terzino mancino, che possa fare da vice a Theo Hernandez. Idea Ghoulam dal Napoli

Mario Rui e Faouzi Ghoulam non fanno parte dei giocatori a disposizione di Gennaro Gattuso per la sfida del suo Napoli contro il Bologna. Entrambi i terzini mancini sono finiti in tribuna – come riporta Sky Sport – per scelta tecnica.

Appare evidente che gli azzurri non si opporrebbero a gennaio alle loro cessioni. Soprattutto l’algerino fatica a trovare spazio: in questa prima parte di stagione sono solo 58 i minuti giocati, frutto di quattro presenze tra Serie A ed Europa League. Per il portoghese, invece, sono ben 311.

Ghoulam sembra essere davvero il principale indiziato a lasciare Napoli, magari già nella prossima sessione di calciomercato. Il classe 1991 può rappresentare un’opportunità anche per il Milan che in rosa non ha un terzino mancino, oltre a Theo Hernandez, dopo gli addii di Rodriguez e Laxalt.

L’arrivo di un nuovo esterno basso porterebbe chiaramente alla cessione, in prestito, di Andrea Conti, che con ben due terzini destri in rosa rischia di giocare sempre meno.

