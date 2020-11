Calciomercato Milan, colpo Kabak: lo Schalke 04 abbassa le pretese

La crisi economica potrebbe spingere lo Schalke 04 a chiedere meno di 25 milioni di euro per lasciar partire Kabak, direzione Milano

Ozan Kabak è uno dei calciatori in cima alla lista per rafforzare il pacchetto arretrato. Il Milan è a caccia di un centrale che possa affiancare Simon Kjaer e Alessio Romagnoli. Matteo Gabbia ma soprattutto Mateo Musacchio e Leo Duarte, infatti, non convincono e l’acquisto di un difensore è certamente una priorità.

I rossoneri hanno provato fino alla fine a convincere lo Schalke 04 a cedere il turco ma senza successo. E’ certo che il Milan si ri farà sotto nelle prossime sessioni di calciomercato. Dalla Spagna, TodoFichajes, conferma il pressing da parte del club rossonero: è il Diavolo la squadra maggiormente convinta a puntare su Kabak.

I tedeschi per il loro giocatore chiedono 25 milioni di euro ma – si legge – la crisi economica potrebbe far calare il prezzo. Il classe 2000 di Ankara è ormai da anni sul taccuino del Milan, che vuole assicurarsi a tutti i costi uno dei prospetti difensivi più importanti del panorama calcistico europeo.

