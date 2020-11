Calabria convocato in Nazionale: “Un sogno, il lavoro paga”

Davide Calabria festeggia la prima convocazione con la Nazionale maggiore dell’Italia. Il terzino del Milan è stato chiamato dal ct Mancini.

In questa stagione Davide Calabria si è rilanciato dopo la scorsa non disputata ad alto livello. Si è ripreso il posto da titolare sulla fascia destra del Milan e le buone prestazioni gli hanno fatto guadagnare anche la maglia della Nazionale.

Il commissario tecnico Roberto Mancini lo ha inserito nella lista dei convocati per i prossimi impegni dell’Italia. Dopo aver fatto la trafila nelle nazionali giovanili azzurre, il terzino bresciano si è finalmente affacciato anche a quella maggiore.

Per celebrare questo momento, Calabria ha pubblicato su Instagram una foto che lo vede sorridente con la divisa da allenamento dell’Italia e il seguente messaggio: «Ci sarà anche il Covid. Sarà che stiamo attraversando un momento oggettivamente complicato. Sarà tutto quello che si vuole. Ma l’emozione di questa prima convocazione in Nazionale maggiore, di questo mio ‘primo’ giorno a Coverciano, non la dimenticherò mai. Io non so come andrà questa stagione, per me e per il mio Milan, ma il lavoro paga. Ed oggi essere qui per me è un sogno diventato realtà».

