Milan, Saelemaekers: “Torno più forte di prima”

Alexis Saelemaekers ha lasciato il ritiro della Nazionale per un infortunio. L’esterno ha mostrato il suo dispiacere sui propri canali social ufficiali. Ecco le sue dichiarazioni

Come raccontato nel pomeriggio, Alexis Saelemaekers non prenderà parte ai match del Belgio. L’esterno del Milan è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale e a far ritorno in Italia a causa di un infortunio.

Il Belgio che ha comunicato – attraverso i propri canali social ufficiali – il rientro a Milano di Saelemaekers non ha specificato l’entità del problema. L’ex Anderlecht – intervenuto su Instagram – si è mostrato chiaramente deluso di dover lasciare il ritiro della sua Nazionale ma si è detto pronto a tornare più forte di prima:

“È sempre un onore avere l’opportunità di giocare per il tuo paese. Purtroppo non potrò andare in Nazionale a causa del mio infortunio. Spero di indossare presto questa fantastica maglia. Tornerò più forte“.

