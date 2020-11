Calciomercato Milan, occhi in Brasile: sfida alla Juve

Il Milan è tra le squadre sulle tracce di Brenner, attaccante classe 2000 in forza al San Paolo. Il giocatore piace anche al Psg di Leonardo

Si torna a guardare in Brasile per rafforzare l’attacco. Tra gli osservati speciale del Milan – come riporta Calciomercato.it – c’è Brenner del San Paolo.

Il calciatore brasiliano è soprattutto una punta centrale ma può agire anche sugli esterni. Il Diavolo non è l’unico club sulle tracce del classe 2000, che il prossimo 16 gennaio compirà 21 anni: sul giocatore, infatti, ci sono le più grandi squadre del panorama europeo.

In Italia Brenner piace anche a Juventus e Lazio; all’estero ad Arsenal, Ajax e Psg, club sempre molto attenti ai giovani.

Il giocatore ha un contratto con il tricolor paulista fino al 2022 e ha una clausola per l’estero di circa 50 milioni di euro. Facile immaginare, che senza rinnovo, Brenner possa lasciare il San Paolo la prossima estate ad una cifra decisamente inferiore.

